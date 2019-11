Riceve il pacco del vicino per errore e ciò che trova lo lascia senza parole!

Cody Wanamaker, 27 anni, di Lancaster in Pennsylvania, ha ricevuto erroneamente un pacco del suo vicino di casa davanti alla propria porta, pensando che fosse suo l'ha quindi portato all'interno della sua abitazione, non sapendo però che il suo contenuto l'avrebbe lasciato senza parole.L'uomo, sprovvisto di occhiali da vista in quel momento ha raccontato di non aver visto inizialmente che il destinatario del pacco non era lui benzì al vicino e ha quindi pensato potesse essere per qualcuno della sua famiglia.

“Ero appena tornato a casa da lavoro” racconta Cody “il pacco era fuori dalla porta, non avevo gli occhiali e non mi ero accorto fosse del vicino, quindi l'ho portato dentro pensando potesse essere di qualcuno in casa!”

Il racconto dell'uomo dopo aver aperto il pacco continua tra le risate di tutti:

“Quando ho aperto il pacco davanti alla mia famiglia, non volevo crederci, all'interno c'era un enorme fallo di plastica di 35 cm!”

Dopo aver visto il contenuto del pacco, Cody ha subito capito dell'errore, quindi leggendo bene infine con gli occhiali il destinatario, capì che sarebbe dovuto andare dal vicino e riportare ciò che era suo.

“Ero decisamente preoccupato, dovevo andare dal vicino e dire che avevo accidentalmente aperto il loro dildo, voi che avreste fatto?”

Quindi Cody armato di pazienza ha cercato di risistemare il contenuto all'interno della scatola, lasciandola cadere accidentalmente davanti casa del vicino... ma le cose si sono in seguito solo peggiorate!

L'uomo aveva infatti cercato di uscirne pulito, ma quando la sfortuna ti perseguita, non puoi farci molto e il pacco finì nuovamente nella casa dei vicini sbagliati!

“Nella fretta ho consegnato il pacco alla porta sbagliata, l'ho capito dal momento in cui ho visto i proprietari dell'abitazione uscire di casa con il pacco e cercando la casa giusta. Adesso però non è più un mio problema ma loro!”

Così ha raccontato l'assurda avventura in un post sui social, una storia così divertente che gli ha permesso di diventare virale su Internet con 10.000 condivisioni in poche ore! E a voi? È accaduto mai qualcosa di così assurdo? Raccontateci la vostra figuraccia peggiore nei commenti sotto l'articolo!