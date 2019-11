Scassinatore cerca di rapinare la culturista di 82 anni ma finisce in ospedale!

Una nonnina culturista di 82 anni, vincitrice di numerosi premi ha raccontato a una televisione locale la storia di come ha affrontato un ladro molto più giovane di lei picchiandolo violentemente fino a mandarlo all'ospedale.

Willie Murphy ha dichiarato che il ladro, 28 anni, ha fatto irruzione nella sua casa di New York lo scorso martedì alle 23 circa, ma ha concluso la serata su una barella diretta in ospedale dopo che la nonnina lo ha colpito alla testa con un tavolo.

Sebbene la donna non sia così alta e non pesi moltissimo, lo sfortunato ladro ha comunque dovuto fare i conti con la forza bruta dopo aver cercato di fare irruzione in casa con la forza.

Nell'intervista la signora Murphy ha dichiarato:

“Sono sola e sono vecchia, ma indovina un po'? Sono ancora forte”

Questo è ciò che avrebbe detto all'uomo prima di spaccare il tavolo sul ragazzo e far partire una lunga colluttazione, compreso colpirlo con un manico di una scopa e soffocarlo addirittura con uno shampoo.

Ciò che per il ladro doveva essere un semplice furto a una gracile nonnina quindi, si è trasformato letteralmente in un incontro di Wrestling senza esclusioni di colpi!

“Ho sentito un forte rumore, poi ho visto il giovane entrare in casa mia buttando giù la porta. Ho preso il tavolo e gliel'ho lanciato addosso colpendolo violentemente e quando è caduto a terra ho cominciato a saltare su di lui, poi ho preso lo shampoo e gliel'ho cosparso su tutto la faccia fino a soffocarlo. Infine ho preso il manico della mia scopa e ho iniziato a colpirlo fino a farlo svenire! Ha scelto la casa sbagliata in cui irrompere.”

Ed ha decisamente ragione, addirittura i soccorsi giunti sul posto hanno insistito nel voler fare una foto con la nonnina culturista che ha dato una bella lezione al giovane scassinatore, costretto a scontare la sua pena nei prossimi giorni in carcere! Siamo sicuri ci penserà due volte la prossima volta prima di fare di nuovo irruzione in una casa, non si sa mai cosa ci possa trovare al suo interno