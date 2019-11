Ora in vendita il Monopoly più lungo di sempre!

Quando durante le feste ci si riunisce con gli amici per passare le serate in compagnia dei giochi da tavolo, capita spesso di dover rispolverare quel tradizionale Monopoly trovandosi poi a scommettere su chi ci toglierà prima il saluto.

Oltre però a questa certezza, ne esiste un'altra ancora più concreta e certa: quella che nell'80% dei casi la partita finisce sempre dopo oltre sette ore di gioco a causa della bancarotta di uno dei partecipanti.

Se pensavate però che sette ore per una partitella con gli amici a Monopoly siano poche e talvolta anche troppo semplice, aspettate di conoscere la nuova versione più lunga di sempre.

La versione estesa del gioco da tavolo infatti è appena stato messo in commercio e promette ben più di sette ore per essere completato, rendendo l'esperienza molto più “Hardcore” e accattivante.

Questa versione speciale prevede il triplo delle proprietà da acquistare con regole ben specifiche per rendere la partita più lunga possibile.

Come recita l'annuncio: “Pensate che il gioco originale del Monopoly duri tanto? Non è nulla in confronto a questa edizione estesa!”

Pare infatti che le promesse vengano rispettate dato che oltre alle innumerevoli proprietà in più da acquistare, il gioco non termina fino a quando ogni giocatore non possiede ogni singola proprietà e considerando che è possibile acquistarne fino a 66 oltre a esserci un solo dado da lanciare, crediamo sia dunque molto difficile concludere una partita in meno di sette ore!

Insomma se siete dei temerari e siete pronti alle sfide, non dovreste lasciarvi sfuggire questa occasione! Come sempre vi invitiamo a dirci la vostra a riguardo nei commenti sotto l'articolo, lo acquistereste?