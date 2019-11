Addio garza in gesso, arriva la sua versione traspirante e impermeabile!

Esistono due tipologie di persone, quelli che non hanno mai dovuto sopportare il dolore e il fastidio di un osso rotto e quelli che invece sanno bene cosa vuol dire avere addosso il gesso e oltre al dolore devono sopportare prurito e scomodità!

Bene, da oggi se vi doveste fare tanto male da essere costretti a indossare un gesso, potrete stare tranquilli, perché degli ingegneri di Chicago hanno semplificato la vita delle persone realizzando un tutore simile al classico calco in gesso totalmente impermeabile e traspirante.

Una startup di Chicago chiamata Cast21 ha infatti esaminato tutti i problemi derivati dai calchi in gesso e grazie all'ingegnere Jason Tourtner, la progettista biomedica Ashley Moy e l'ingegnere elettrico Justin Brooks, hanno realizzato un modello traspirante, più igienico e impermeabile che sostituisce quel noioso calco e si monta addirittura in soli 10 minuti!

Usando la resina liquida che si indurisce e fissa nella giusta posizione l'osso, promette di avere gli stessi benefici della classica garza in gesso, ma senza più il fastidio che spesso ne consegue.

Oltre a essere facile da applicare è ugualmente facile da rimuovere e non avrete più bisogno di una sega circolare per liberarvi di questo modello alternativo! Un'idea rivoluzionaria che può avere anche un grosso potenziale anche per essere sfruttato nell'uso militare o per il pronto soccorso a domicilio.

Il Cast21 potrebbe diventare sicuramente utile e speriamo possa col tempo venir sfruttato sostituendo quel fastidioso gesso, ma come sempre lasciamo a voi l'ultima parola chiedendovi cosa ne pensate invitandovi a dircelo attraverso i commenti!