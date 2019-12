Donna paga a tutti i presenti la spesa al supermercato, si scopre che è la cantante Sia!

In molti conoscerete probabilmente la cantautrice, Sia, per via del suo brano più famoso “Chantelier”, ma recentemente ha impressionato i suoi fan con un atto di gentilezza che sta facendo parlare parecchio di sé.

Lo scorso 27 novembre, la donna si è recata in un supermercato Walmart e ha pagato la spesa di tutti i presenti.

La musicista 43 enne è conosciuta per la sua riservatezza e solitamente mantiene la sua identità nascosta indossando parrucche eccentriche che coprono l'intero suo viso, quindi è chiaro che anche molti dei suoi fan non sempre riescono a riconoscerla immediatamente.

Tuttavia, il giorno prima del Ringraziamento è stata alla fine identificata sorprendendo tutti i presenti con la sua gentilezza.

In molti infatti sono rimasti colpiti e senza parole dalle sue azioni dichiarando di aver apprezzato che la donna abbia fatto tutto ciò nella totale segretezza della sua identità fino al momento dello smascheramento.

Pare infatti che la cantante si sia finta una donna di nome Cici e che tutto ciò lo stava facendo perché aveva appena vinto alla lotteria, ma ahimè dopo essere stata riconosciuta si è dovuta svelare, concedendosi anche qualche selfie con i suoi fan.

Facciamo quindi i nostri complimenti alla cantante per il suo gesto decisamente non da tutti! E voi? Come avreste reagito se foste capitato a voi? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti!