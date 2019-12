Donna consiglia di utilizzare il radiatore per arricciarsi i capelli!

Una giovane mamma di 22 anni, Emily Kendall, ha trovato di recente un modo creativo e astuto per sistemare i propri capelli dopo che il suo arricciacapelli è misteriosamente scomparso.

La donna si è dovuta ingegnare con mezzi di fortuna per realizzare i suoi bigodini, utilizzando addirittura il radiatore caldo che aveva in stanza!.

In seguito la stessa Emily ha deciso di postare la foto della sua ingegnosità su Facebook che ha riscosso così tanto successo da essere ricondivisa da oltre 20 mila persone.

“Ho quasi cancellato i miei piani quella sera, ma poi ho capito che potevo utilizzare il tubo del radiatore bollente per dare una sistemata ai miei capelli: inutile dire che ero decisamente scioccata quando ho visto che funzionava perfettamente” ha detto la ragazza, di professione commessa

Dopo la pubblicazione del post, ha poi commentato ai suoi followers così:

“Ve lo consiglio, è un ottimo trucco per quando siete di fretta e non avete a portata di mano il vostro arricciacapelli: ci sono voluti solo 20 minuti quando di solito ce ne metto circa 40 per prepararmi... è addirittura stato più veloce ed ho anche risparmiato sull'elettricità!"

Molti i post post incuriositi sul “metodo” alternativo, che promettono ad Emily che avrebbero preso in considerazione il consiglio!

Ovviamente, noi prendiamo le distanze da questo “esperimento” che crediamo possa, col tempo, bruciare i capelli ma lasciamo comunque la parola a voi: cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti!