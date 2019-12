Donna in una relazione poli-amorosa, resta incinta di uno dei suoi quattro partner!

La vent'enne Tory Ojeda di Jacksonville, in Florida, ha una relazione poli-amorosa con ben quattro partner contemporaneamente e ora aspetta un figlio da uno di loro.

La donna, da sempre d'accordo sulla scelta di avere più partner contemporaneamente vive la sua favolosa storia d'amore con ciascuno dei quattro uomini in casa e ora che ha ufficialmente annunciato di stare per diventare mamma ha confermato che ciascuno dei suoi compagni sarà il padre della bimba.

La futura mamma insieme a Travis (23 ani), Ethan (22 anni), Christopher (22 anni) e Marc (18 anni), promettono di riservare alla piccola in arrivo le stesse amorevoli cure di una famiglia più tradizionale.

Anche se per alcuni il tutto ciò potrebbe sembrare molto complesso, pare invece essere decisamente più pratico dal momento in cui saranno in cinque in famiglia a dividersi i compiti tra cambi di pannolini e altre faccende domestiche.

Sebbene il Papà biologico della piccola sia Chris, ciascuno degli uomini farà la sua parte come papà una volta che la bambina sarà nata!

Chris ha ammesso che inizialmente la sua famiglia non era sicura della sua situazione sentimentale:

“La mia famiglia ora si sta lentamente abituando all'idea. La gravidanza ha sicuramente aiutato. Ma all'inizio so che mia madre e mio padre erano molto titubanti a riguardo. La loro principale preoccupazione era certamente quella di dover condividere la mia ragazza con altri tre uomini.”

Al momento in questa particolare relazione però, solo Tory è l'unica ad avere più partner, anche se ammette che sarebbe molto contenta se uno dei suoi quattro fidanzati trovasse una seconda partner:

“Dividere il proprio tempo e far combaciare gli impegni con tutte e cinque le persone, assicurandosi che tutti si sentano inclusi è un po' difficile. Vorrei non essere l'unica donna nella relazione. Sarebbe sicuramente carino.”

Quindi non è escluso che in futuro questa famiglia allargata possa col tempo diventare sempre più grande, ma nel frattempo auguriamo alla futura mamma e ai quattro futuri papà un enorme in bocca al lupo!