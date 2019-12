Va in pensione a 24 anni dopo aver accumulato una grande somma di denaro!

Riuscite a immaginare di poter andare in pensione prima dei trent'anni? No? Beh, è sicuramente normale che sia così, ma sappiate che un uomo è riuscito a soli 24 anni a ritirarsi dopo aver accumulato un'impressionante somma di denaro: quasi 1 milione di sterline!

Mike Rosehart, ex analista aziendale dopo aver vissuto la sua brevissima vita lavorativa in modo moderata e senza eccessi, è riuscito addirittura a comprare una casa a soli 19 anni.

Ora il ventisettenne, si gode una vita di svago con sua moglie Alyse, 28 anni e i suoi due figli, Emma di tre anni e Arielle di sei mesi. Un sogno che lo stesso Mike ha dichiarato essere totalmente realizzabile grazie a una piccola guida finanziaria realizzata da lui e prendendo addirittura in considerazione di insegnare a tre allievi i suoi segreti per andare in pensione così presto.

“Il segreto per ritirarsi così presto dal lavoro è spendere meno, guadagnare di più e massimizzare i rendimenti sulla differenza. La parte più difficile ovviamente è eseguirla. La maggior parte di noi non può resistere a una colazione al bar, un viaggio all'estero o al cellulare nuovo. Gratificazione ritardata, è questo il segreto!”

Il giovane ha scoperto per la prima volta l'idea piuttosto attraente di ritirarsi così presto, quando ha cominciato i suoi studi alla Ivey Buisness School in Canada nel 2010.

Preso anche dall'ispirazione grazie a un libro dell'astrofisico danese Jacob Lund Fisker di cui parlava come diventare finanziariamente indipendente con uno stipendio medio.

“La sua tesi era che chiunque potesse ritirarsi dal lavoro in cinque anni”, ha spiegato Mike, “Ho pensato: 'Ehi, ho 17 anni, sono giovane e desideroso, ho capito che ciò che ci rende felici è la libertà e la capacità di fare ciò che si vuole nella tua vita. Facciamolo!”

Durante l'università, Mike ha lavorato a tempo pieno durante gli studi. Cresciuto molto povero con una madre single sulla soglia della povertà, non aveva i soldi della famiglia su cui contare ma poi ottenendo due borse di studio per andare al college, ha iniziato a ottenere i suoi primi guadagni leggermente al di sopra della media.

Il resto sul come ha fatto a diventare ricco in così poco tempo è raccontato sul suo libro e ora Mike si godrà la sua pensione con la sua famiglia, soddisfatto e sicuramente felice!