Si può essere pagati per vivere in un castello una settimana e bere caffè!

Hai mai desiderato di vivere come un re? In Scozia ora è possibile e si viene anche pagati per farlo.

Fino al 21 dicembre il Gevalia Kaffè sta dando l'opportunità solo a un fortunato vincitore americano di essere scelto per avere delle chiavi di un castello.

Il vincitore riceverà due biglietti aerei di andata e ritorno per la Scozia e sei pernottamenti al Carlowie Castle, costruito nel 1852.

Dopo essere stata una dimora per molte famiglie per generazioni, ora il castello che dispone di 12 camere da letto e 11 bagni, viene utilizzato principalmente per eventi come matrimoni e altre grandi feste. Oltre al vantaggio di vivere in questo enorme castello, l'incoronato avrà anche a disposizione uno “stipendio” di circa 5000 dollari, un maggiordomo personale e uno chef oltre a rilassanti trattamenti in una spa ispirati al caffè e lezioni private su come preparare fantasiose bevande al caffè in casa.Se pensate non sia abbastanza, chi si aggiudicherà il premio avrà anche la possibilità di partecipare a diverse escursioni e ricevere il marchio di Gevalia.

Per chi volesse candidarsi è necessario iscriversi al sito web del concorso di Gevalia compilando un breve modulo.

Il concorso è aperto a chiunque abbia 18 anni e più e deve essere obbligatoriamente un residente americano. Una giuria poi deciderà chi sarà il fortunato in base all'atteggiamento, la presentazione e il senso dell'umorismo riconoscibile oltre all'adesione totale della presentazione al tema del contest e creatività/originalità.

Quindi, se sei un residente americano e stai leggendo questo articolo, approfittane e prova a partecipare al contest, il viaggio si svolgerà dal 22 al 28 marzo 2020.