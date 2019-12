Studenti impazziscono per il vestito dell'insegnante di autonomia

Qualsiasi insegnante ti dirà che mantenere l'attenzione degli studenti è una delle cose più difficili da fare, ma una donna in Spagna è riuscita ad assicurarsi che tutti gli occhi fossero puntati su di lei, indossando una tuta per insegnare l'anatomia.

Veronica Duque, insegnante da 15 anni, è diventata virale dopo che il suo orgoglioso marito Michael ha condiviso su Twitter le foto di lei che indossava la tuta in classe.

Nella foto il marito ha sottolineato di essere molto orgoglioso del vulcano di idee che ha solitamente sua moglie.

“Oggi ha spiegato l'anatomia umana ai suoi studenti in modo originale e i bambini stavano andando fuori di testa. Grande Veronica!”

Da allora il Tweet è stato apprezzato da oltre 65 mila volte e ritwittato da 13 mila persone.

In molti hanno commentato colpiti dall'idea, affermando che insegnanti così sono necessari per l'istruzione grazie anche a quel desiderio di insegnare che da tempo si è perso.

La donna ha spesso usato costumi in passato per dare più vita alle lezioni, sperava che la sua fama dissipasse le idee spagliate degli insegnanti come “pigri, funzionari e bruocratici”.

L'insegnante ha poi raccontato come le è venuta l'idea, dichiarando:

“Stavo navigando su Internet quando è apparso un annuncio di un costume da bagno su AliExpress. Sapendo quanto sia difficile per i bambini visualizzare la disposizione degli organi interni, ho pensato che valesse la pena provarlo.”

Ora le foto stanno facendo il giro del web, rendendo virale l'idea originale della donna e chissà se altri professori prenderanno spunto per insegnare l'anatomia o altre materie in modo più originale e accattivante! Voi che ne pensate? Diteci la vostra come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!