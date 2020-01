Stufo di andare in campeggio con la solita tenda? Arriva la tenda galleggiante.

Siete amanti del campeggio ma dormire nella solita tenda non vi soddisfa più? Bene, forse dovreste prendere in considerazione questa nuova idea per chi ama le esperienze folli!

Immaginate di galleggiare in totale comodità lungo quel bellissimo fiume che ammirate ogni volta che vi ci trovate davanti durante le vostre escursioni. Tutto ciò ora è possibile grazie a questa particolare tenda galleggiante!

La tenda Shoal fa proprio questo, ti permette di accamparti sull'acqua liberamente e vivere un'esperienza di campeggio decisamente diversa! Se siete interessati alla tenda, sappiate che viene venduta sul sito Web di Smithfly per circa 1500 euro.

“Il 70% della terra è coperta da acqua e ora ti ci puoi anche accampare su di essa!”

Così il sito che produce queste tende ha pubblicizzato il suo prodotto, implicando addirittura si possa utilizzare non solo nei fiumi,ma addirittura nell'oceano!

Sicuramente vi state facendo mille domande sul suo utilizzo o sulla sua pericolosità come ad esempio sapere cosa accade se la tenda dovesse riempirsi d'acqua mentre dormite, oppure come si va in bagno dentro questa tenda? Cosa succede se la tenda viene afferrata da qualcosa o si strappa e ti svegli immerso nell'acqua?

Non sappiamo rispondere a queste domande, sicuramente non è un oggetto per tutti, ma se siete tanto avventurieri quanto temerari, non perdetevi questa idea tanto estrema quanto pericolosa.