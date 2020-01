Un film sulla vita di Michael Jackson dai produttori di Bohemian Rapsody è in lavorazione?

Pare che un rumor negli ultimi giorni abbia catturato l'attenzione di molti appassionati di cinema e musica affermando che un film incentrato sulla vita di Michael Jackson sia in fase di lavorazione.

Ciò che ha sorpreso molti è sicuramente il fatto che dietro a questo film ci sia Graham King, responsabile del grande successo di Bohemian Rhapsody.

L'uomo lavorerà al film del Re del Pop dopo essergli stati concessi i diritti sulla musica del cantante in ritardo.

Il film pare coprirà l'intera vita di Jackson, compresi i momenti salienti della sua carriera, a partire dai Jackson Five alla sua ascesa da solista.

Inoltre la trama toccherà ovviamente le sue battaglie legali venute fuori a causa delle accuse di abusi sessuali sui minori.

Ricorderete di certo che all'inizio del 2019 un documentario controverso sulla vita di Michael ha fatto parlare non poco di sé, merito anche delle affermazioni di abusi sessuali che confermerebbero la colpevolezza del cantante.

Non sappiamo quindi come voglia approcciarsi in questo film Graham King, ne chi interpreterà il ruolo di MJ, ma siamo sicuramente curiosi di sapere se il film riuscirà a eguagliare o suprerare il successo di Bohemian Rapshody e voi? Diteci come sempre la vostra attraverso i commenti!