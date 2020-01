Assume Viagra per tori, uomo soffre di erezione per 3 giorni!

Un uomo in Messico è stato ricoverato in ospedale dopo aver assunto uno stimolante sessuale solitamente usato per allevare i tori

Secondo quanto riferito, il paziente di cui non ci è dato sapere il nome, ha avuto un'erezione durata ben tre giorni quando è stato trasportato d'urgenza in ospedale nella città ai confini tra Stati Uniti e Messico.

Per far sparire la sua lunga erezione, i medici dello Specialist Hospital 270 hanno dovuto eseguire un'operazione di emergenza sull'uomo e stando a quanto riferito, pare abbia assunto un “Viagra per tori” per aver un'esperienza sessuale di successo con la propria partner trentenne.

Stando ai giornali, l'uomo in questione ha viaggiato per oltre 12 ore fino a Veracruz per acquistare lo stimolante destinato esclusivamente all'uso per l'allevamento del bestiame.

Non sappiamo come sia andata per l'uomo dopo l'operazione, tuttavia, i medici hanno rilasciato un'immagine del paziente disteso sul letto d'ospedale.

I Dottori che hanno preso in cura l'uomo, hanno ovviamente fatto sapere che l'uso dei medicinali destinati ai tori non è un modo sicuro o efficace per affrontale la disfunzione sessuale e ciò può portare a conseguenze pericolosissime e talvolta irreparabili!

Per il futuro quindi, evitate di assumere del Viagra per tori, non è decisamente una buona idea!