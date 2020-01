Giudice chiede un “duello con le spade” per risolvere i problemi di una coppia!

Separarsi dal proprio partner non è sempre semplice ma doverlo farlo tramite un duello, beh, ha tutto un altro sapore!

David Ostrom, 40 anni del Kansas, sta cercando di separarsi dalla sua ex moglie Bridgette Ostrom ma invece di intraprendere la solita procedura con cui il giudice aiuta a risolvere la questione, Ostrom ha chiesto che la disputa venisse risolta in un combattimento con le spade.

Incredibilmente, il 40enne ha anche chiesto che se la sua richiesta venisse approvata, avrà bisogno di un massimo di tre mesi per “procurarsi o forgiare spade katana e wakizashi”.

Il giudice Craig Dreismeier ha dichiarato:

“Fino ad oggi, il processo con il combattimento non è mai stato esplicitamente vietato o limitato come diritto in questi Stati Uniti”.

In altri paesi di certo ciò non sarebbe stato possibile ma Ostrom ha sostenuto che il “processo con combattimento” è già stato usato di recente nel 1818 nella Corte britannica.

Inoltre, pare che l'uomo avrebbe suggerito che l'avvocato della sua ex moglie, Matthew Hudson, può prendere il suo posto a duello e se Hudson non è d'accordo, la donna può scegliere un altro combattente adatto all'incontro.

L'avvocato della moglie in risposta a questa regola assurda, ha suggerito che il processo per combattimento potrebbe comportare la morte o gravi lesioni e “tali conseguenze probabilmente supererebbero quelle dell'imposta sulla proprietà e la questione della custodia per cui la coppia sta andando a processo”.

Attualmente però pare che la proposta del marito sia momentaneamente messa in attesa, almeno fino a quando non verranno seguite le procedure appropriate per avviare questo particolare procedimento giudiziario. Di certo siamo curiosi di sapere come andrà a finire e voi? Scrivetecelo con un commento sotto l'articolo magari raccontandoci chi avreste sfidato a duello qualora ne aveste avuto la possibilità.