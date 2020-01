Come sarebbero Giulio Cesare e altri illustri personaggi storici nel 2020?

L'artista Becca Saladin conosciuta da molti su Instagram per via dei suoi lavori di grafica, è sempre stata affascinata dalla storia e dall'archeologia.

Così, da un po' di tempo, ha deciso di far scoprire al mondo come sarebbero stati i personaggi storici oggi, ovviamente grazie all'aiuto della computer grafica!

L'artista, incuriosita da sempre su come potevano essere in vita alcuni di loro, ha iniziato a realizzare i suoi lavori partendo da riferimenti iconici come statue o quadri che li raffiguravano e l'effetto finale è letteralmente incredibile.

“Ho iniziato a caricare le foto sul mio profilo Instagram nel febbraio del 2019, semplicemente per mostrare come sarebbe stata oggi la mia figura storica preferita, Anne Boleyn. Ho aperto quindi l'account @Royaly_now_ per soddisfare la mia curiosità su come sarebbero stati questi personaggi illustri del passato se fossero stati di fronte a me e sono incredibilmente grata per il supporto e l'interesse che la gente ha avuto in questi mesi per i miei lavori.”

Da Nefertiti ad Alessandro Magno, sono decine e decine i personaggi storici riadattati ai giorni nostri. Se siete quindi curiosi vi invitiamo a guardare il profilo Instagram @Royaly_now_ e non dimenticatevi di dirci cosa ne pensate attraverso i commenti sotto l'articolo!