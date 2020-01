1,5 milioni di persone hanno firmato una petizione per dedicare il logo NBA a Kobe Bryant!

Dopo la scomparsa di Kobe Bryant a 41 anni, sua figlia Gianna di 13 anni e altre sette persone dopo che l'elicottero in cui viaggiavano si è schiantato mentre erano diretti alla Mamba Academy per le esercitazioni di basket. Quasi 1,5 milioni di firme sono state raccolte su Change.org nel tentativo di immortalare il campione di basket nel nuovo logo NBA.

Il creatore di questa petizione, Nick M, ha dichiarato:

“Spero che il nostro sogno diventi realtà in modo da essere in grado di vedere Kobe Bryant inciso nel logo NBA”.

L'attuale logo NBA è stato progettato da Alan Siegel e presenta la silhouette del grande Jerry West dei Los Angeles Lakers. Fatta eccezione per una piccola modifica al carattere nel 2017, l'NBA ha usato lo stesso logo iconico dal 1971 ad oggi.

Quindi come potrete sicuramente immaginare, cambiare il design del logo è sicuramente un gesto che renderebbe onore al cestista prematuramente scomparso.

Non è chiaro se l'organizzazione prenderà in considerazione l'aggiornamento del suo logo e al momento non ha lasciato alcuna dichiarazione in merito a questa campagna, ma alcuni hanno iniziato a postare sui social dei possibili loghi.

E voi, siete d'accordo con l'idea di modificare il logo aggiungendo la silhouette di Kobe al posto di Jerry West? Fatecelo sapere come sempre tra i commenti sotto l'articolo!