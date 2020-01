Pianificava da anni di realizzare la foto perfetta: lo scatto è sbalorditivo!

Nella fotografia, il tempismo è praticamente tutto. Nonostante siamo in grado di controllare molte delle condizioni ideali per il nostro scatto, esistono alcuni fattori che vanno al di là del nostro controllo e spesso sono proprio quelli che rendono il nostro scatto unico, portando così senso al termine “Tempismo perfetto”.

Tuttavia, per agevolare il “tempismo perfetto” c'è bisogno anche di un po' di pianificazione, specialmente nel mondo della fotografia professionale.

Joshua Cripps lo sa bene, diventato famoso recentemente grazie al suo scatto nel deserto del Dubai divenuto virale sin dalla sua prima pubblicazione alcune settimane fa.

“Ring of Fire”, così è stata denominata la foto del fotografo considerabile tra gli scatti dal “tempismo perfetto”. Una fotografia assolutamente spettacolare che ha richiesto un tempo preciso in una determinata posizione in condizioni climatiche specifiche e il tutto secondo la visione unica di Josh.

“Ad essere onesti, è successo quasi per caso”, ha spiegato Cripps ai giornali.

“Stavo già programmando un viaggio a bordo della Nomad Cruise, iniziata ad Atene e conclusa a Dubai all'inizio di dicembre 2019.”

Cripps ha poi continuato:

“Un mio amico gestisce l'app PhotoPills, un'applicazione che aiuta i fotografi a pianificare gli scatti e quindi sapere sempre quando e dove saranno le prossime eclissi, piogge di meteoriti, Via Lattea e tutta quella roba “da foto perfetta”, quindi mi ha avvisato ci sarebbe stata una eclissi proprio vicino a Dubai il giorno dopo Natale. Fu allora che decisi di restare negli Emirati Arabi per fotografare l'eclissi.”

Ma per ottenere lo scatto perfetto solo l'eclissi non bastava, ci voleva un uomo su un cammello che venisse circondato letteralmente dall'eclissi.



La resa finale ottenuta con tanta tecnica, conoscenza del mondo della fotografia, tanta organizzazione e un po' di fortuna, è decisamente stupefacente, non siete d'accordo? Ditecelo tra i commenti sotto l'articolo!