Due adolescenti hanno impiegato 8 anni per realizzare “Toy Story 3” con giocattoli veri!

In molti cresciuti negli anni con i film Pixar, hanno sicuramente apprezzato i diversi capitoli di Toy Story e con molta probabilità il terzo episodio del famoso franchise è tra quelli che hanno riscosso più successo sia tra i grandi nostalgici che tra i più piccoli.

Ma avreste mai pensato di vedere una sua versione realizzata con giocattoli veri in stop-motion?

Morgan e Mason McGrew, due fratelli di Des Moines, Iowa, hanno così amato Toy Story 3 che ben otto anni fa hanno incominciato a girare la loro versione del film con giocattoli veri, includendo ogni singola scena e realizzando un video da oltre un'ora e mezza.

I due ragazzi, all'epoca di 15 e 12 anni, hanno da pochissimo ultimato i lavori del loro progetto incredibile ed è stato infine presentato su YouTube riscuotendo un'enorme successo con oltre un milione di visualizzazioni.

“Non appena abbiamo visto Toy Story 3, è subito diventato il nostro film preferito e con molta probabilità lo sarà per sempre”

Ha dichiarato Mason McGrew ai giornali.

“Siamo sempre stati fan dei film Pixar e del franchise di Toy Story così alla fine abbiamo deciso che volevamo rendere omaggio allo studio in questo modo.”

La semplice gestione degli elementi in stop-motion è stata una grande impresa per i due giovani registi. Mason ha raccontato che una clip da uno a sei secondi poteva arrivare a contenere più di 25 elementi video.

I due sperano di poter proseguire questo percorso e lavorare in futuro con l'animazione in stop-motion e forse chissà, magari proprio la Pixar stessa prenderà in considerazione l'idea di assumere i fratelli dal talento indubbiamente raro!

Vi lasciamo ovviamente il film completo qua sotto, diteci cosa ne pensate come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!