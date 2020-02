Uomo ha creato ingorghi stradali su Google Maps utilizzando un carrello pieno di Smartphone!

L'artista Simon Wrekert ha percorso le strade di Berlino trascinandosi dietro un carrello rosso pieno di Smartphone accesi. Ovunque andasse, Google Maps mostrava un ingorgo congestionato.

Chi utilizza spesso Google Maps come navigatore per muoversi in città, sa benissimo identificare quando un percorso è da evitare per via del traffico, merito anche della spessa linea rossa che si crea sul percorso trafficato.

Simon ha quindi deciso di realizzare “l'illusione” delle strade affollate, grazie ai suoi 99 telefoni con Google Maps aperto.

“Trasportando gli smartphone in strada sono in grado di generare traffico virtuale che guiderà le auto su un altro percorso”, ha dichiarato l'artista su Twitter.

“Ironia della sorte è che tutto ciò può generare poi un vero ingorgo da qualche altra parte in città.”

L'uomo ha raccontato di aver realizzato questa idea con lo scopo di indurre le persone a pensare allo spazio che diamo alle auto nella vita di tutti i giorni e ai dati su cui facciamo spesso affidamento.

“Non è folle pensare allo spazio che diamo a un auto in città rispetto all'uso? Questi 99 smartphone ci mostrano cosa è possibile fare con questa tecnologia su cui diamo ogni giorno affidamento”.

Sicuramente un genio che ha capito bene come sfruttare un'applicazione per scopi a cui nessuno aveva pensato prima, ma cosa ne pensate? Riuscireste a fare a meno del navigatore? Ditecelo nei commenti sotto l'articolo.