Non tutte le persone riescono ad ascoltare i propri pensieri

Ormai è cosa certa, ognuno di noi è diverso, ma non parliamo solo a livello caratteriale, ciò che si è scoperto in questi giorni grazie al web, va al di là di quello a cui abbiamo sempre creduto fino ad oggi.

Vi sarà certamente capitato di ritrovarvi seduti a pensare ai fatti vostri, pensando magari a quello che mangerete a cena quella sera.

Alcuni di noi potrebbero stare seduti li e dire a se stessi: “Beh, potrei fare la pasta e chissà se ho della carne per secondo o potrei ordinarmi una pizza”. Beh in quel caso stiamo avendo una conversazione con noi stessi.

Se ciò per la maggior parte delle persone sembrerebbe sia quasi ovvio e del tutto normale, pare invece che non sia così poiché non tutti riescono ad avere una conversazione con se stessi.

La rivelazione arriva dopo che il profilo Twitter Kyle Plant Emoji, ha rivelato che alcune persone hanno solo pensieri astratti non verbali e “devono verbalizzarli consapevolmente”.

In pratica, mentre alcuni riescono ad ascoltare i propri pensieri, ad altri non riesce possibile, sebbene per loro sia comunque una cosa normalissima.

Tra i commenti su Twitter l'utenza si divide quindi completamente:

“Che cosa? Pensavo che tutti sentissero quello che vogliono dire prima di dirlo. Credo che le persone che ascoltano ciò che stanno per dire parlino più velocemente di altre”.

Così un utente commenta su Twitter, e a confermare la teoria, un altro utente risponde così:

“I miei pensieri sono sicuramente quelli astratti. Se contengono parole, sono più o meno solo frammenti e frasi non complete finché non vengono fuori. Penso che sia il motivo per cui inciampo sulle mie parole così spesso, balbetto e sto sempre piuttosto avanti rispetto a ciò che sto effettivamente dicendo.”

Il dibattito è ormai acceso nel Web e quindi la domanda la facciamo anche a voi. Siete quel tipo di persona che riesce a conversare con se stesso oppure il contrario? Ditecelo attraverso i commenti sotto l'articolo e attenzione, ovviamente pensateci bene!