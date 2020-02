Rivenditore di Sex Toys offre 38mila sterline l'anno per testare i suoi prodotti

Annoiati del proprio lavoro e volete qualcosa che vi soddisfi “letteralmente” un po' di più? Forse vi interesserà sapere che un rivenditore di Sex Toys sta cercando qualcuno che testi i propri prodotti ed è disposto pure a pagare una bella somma di denaro.

L'azienda OnBuy.com ha deciso di cercare qualcuno disposto a provare i suoi giocattoli per adulti arrivando a pagare fino a 38.000 sterline (circa 44.000 euro) all'anno alla fortunata o al fortunato che verrà selezionato.

Ma in cosa consiste questo lavoro? Fondamentalmente verrà inviato un carico di articoli per adulti ogni mese che dovranno essere provati, analizzati e in caso di problemi, riferire all'azienda consigli su come migliorare l'esperienza dell'utente. Niente di più semplice no?

OnBuy afferma di ricevere più di 500 domande ogni mese dagli acquirenti che desiderano ulteriori informazioni su come ottenere il meglio dai loro acquisti.

Spesso chiedono solo informazioni su come usarli al massimo delle loro potenzialità, ma a volte vogliono anche qualche consiglio su quali altri Sex Toys potrebbero comprare per completare l'esperienza con l'acquisto precedente

Ad ogni modo, se si è interessati a questa opportunità unica, tutto ciò che l'azienda chiede è un sano interesse per quei tipi di prodotti, oltre ad alcune eccellenti capacità di servizio al cliente.

Cas Paton, fondatore del sito OnBuy.com, ha dichiarato:

“Il nostro obiettivo è fornire tutto ciò di cui i nostri clienti potrebbero aver bisogno. Negli ultimi mesi in migliaia hanno chiesto informazioni dettagliati sui nostri prodotti e anche se il nostro team sta attualmente aiutando a rispondere a tutte le domande nel miglior modo possibile, abbiamo bisogno di professionisti che sappiano ogni dettaglio dei prodotti che vendiamo.”

Se quindi tutto ciò può fare al caso vostro, è sufficiente inviare i dettagli e le credenziali sul sito web di OnBuy.