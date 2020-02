La BBC e la tempesta a forma di membro maschile sulla mappa meteorologica

Nel regno unito si è scatenata una potente tempesta chiamata “Storm Dennis” che sta mettendo in ginocchio l'intera nazione. Ciò che però è capitato durante il meteo andato in onda nella BBC ha dell'esilarante.

Secondo la mappa meteorologica, la tempesta che sta devastando la costa occidentale del Regno Unito, forma perfettamente un pene piuttosto grande.

Più di 300 avvisi di alluvione sono stati emessi in tutto il Regno Unito. La forma del grande fallo misura ben 1.931 km, lasciando comprensibilmente sconcertati gli spettatori della BBC.

Le foto della tempesta sono poi state pubblicate in men che non si dica anche su Twitter in modo da condividere il bizzarro momento della rete televisiva inglese praticamente ovunque.

Il mal tempo ad oggi ha allagato diverse strade e ferrovie, portando con sé oltre 326 allarmi di inondazioni, ma da tutti verrà certamente ricordata come la “tempesta” a forma di pene andata in onda in tv e conosciuta in tutto il mondo.