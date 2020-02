Harrison Ford afferma: la produzione di Indiana Jones 5 è iniziata pochi mesi fa

Sono passati 39 anni da quando Harrison Ford ha debuttato per la prima volta sul grande schermo nei panni di Indiana Jones, ora l'attore 77enne ha confermato che il quinto episodio del franchise inizierà presto la produzione.

L'attore, conosciuto anche per il ruolo di Han Solo nella trilogia di Star Wars, ha confermato in una recente intervista televisiva che Indiana Jones tornerà nelle sale cinematografiche.

Parlando alla Sunday Morning della CBS, l'attore ha aggiunto di sentirsi “obbligato” a tornare a impersonare i suoi vecchi personaggi che lo hanno reso importante e molto apprezzato dal pubblico.

Il film uscirà quindi nelle sale ben 12 anni dopo l'ultimo capitolo di Indiana Jones “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”.

“Tra circa due mesi tornerò nei panni di Indiana Jones. Sono sempre felice di tornare a recitare questi personaggi. Abbiamo l'opportunità di crearne un altro poiché in molti hanno apprezzato i film precedenti. Mi sento in dovere di assicurare che i nostri sforzi siano tanto ambizioni come quando abbiamo cominciato. Hai un senso di responsabilità verso i tuoi clienti.”

