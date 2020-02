Pensionato combatte contro un ladro che cercava di derubarlo

Il video di un pensionato è diventato virale dopo essere stato ripreso mentre combatteva contro un rapinatore armato che aveva cercato di derubarlo davanti a un bancomat.

L'ex autista di autobus, Trevor Weston, si era fermato al bancomat di Sainsbury, in Inghilterra, alle 6 del mattino per prelevare i suoi soldi quando un uomo gli si avvicinò da dietro e lo spinse contro un cestino, chiedendo che gli venisse consegnato il portafoglio.

Il 77enne non aveva però alcuna intenzione di collaborare e decise di reagire, lanciando pugni fino a quando il ladro non decise di fuggire.

La clip, condivisa dai social media della polizia del Galles, è stata vista migliaia di volte e ai giornali il pensionato ha dichiarato:

“Mi sveglio alle 4 del mattino ogni giorno, avevo bisogno di soldi per acquistare dei documenti, quindi ho deciso di andare a prelevare. Normalmente c'è un personale che lavora fuori ma quel giorno non c'era nessuno. Avevo appena prelevato i miei soldi quando questo tipo mi ha afferrato e dicendomio: “Dammi i tuoi soldi o ti pugnalo”. Sebbene io non abbia mai combattuto veramente, mi sono abituato col tempo a trattare le persone aggressive grazie al mio precedente lavoro.”

Dal momento in cui il video è diventato virale, l'uomo ha ricevuto migliaia di messaggi da sostenitori grazie ai post su Facebook e Twitter, ma ha dichiarato di lasciare “tutta quella roba su Internet” alle sue nipoti che gli riferiscono tutto.