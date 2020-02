Il vostro partner russa? Nessun problema grazie al pugno estendibile!

Vi sarete trovati sicuramente nella condizione di dormire con qualcuno che russa rumorosamente, ma da oggi tutto ciò può finire grazie a questo pugno estendibile in vendita.

Un piccolo oggetto elegante che promette di risolvere il fastidioso problema che colpisce diverse coppie nel mondo.

Il pugno probabilmente di gomma piuma (speriamo) verrebbe utilizzato per colpire colui o colei che durante la notte non vi permette di dormire tranquillamente.

In molti nel web stanno commentando il dispositivo come: “l'oggetto più utile mai creato”, sebbene il “giocattolo” sia venduto nei negozi quasi per gioco.

“Vado subito a comprarlo”, scrive una donna, mentre “ho bisogno di averlo a tutti i costi” scrive un uomo sotto i commenti del post con la didascalia: “lo “Snoring Swatter” potrebbe darti una mano a riposare meglio”.

Sebbene chi russa ha la sua dose di critiche giornaliere, in realtà forse non hanno colpe, non sempre almeno.

All'inizio di quest'anno uno studio ha rivelato che esiste una correlazione tra chi russa e le dimensioni della sua lingua.

Quindi se per caso vi dovesse arrivare un pugno in faccia mentre dormite (anche di gomma piuma) poiché russate troppo, giustificatevi dichiarando di avere la lingua grossa!