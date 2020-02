Fotografa naturalista immortala due gabbiani litigare per un dildo

I gabbiano sono noti per la loro natura sfacciata e non amano altro che creare caos per tutti coloro che osano entrare nel loro territorio.

Inutile tentare di avere a che fare con loro, potrebbero vendicarsi facendo cadere sapientemente la cacca sul lettino da diversi metri d'altezza solo per ripicca.

Quindi, se avete perso il vostro dildo in mare e un gabbiano lo trova, dimenticatevi di riaverlo indietro.

La fotografa naturalista Jennifer Leigh, durante la pianificazione della sua visita alla piscina per bambini in California, sperava di catturare alcuni adorabili cuccioli di foca appena nati.

Tuttavia, le foto che è riuscita a immortalare si sono rivelate un po' più “particolari” dopo che un paio di gabbiano sfacciati hanno iniziato a combattere per un tesoro decisamente atipico da trovare in spiaggia.

I due gabbiani infatti stavano litigando per un dildo, probabilmente perso in mare da qualcuno molto sbadato, lanciandolo e inseguendosi tra di loro.

Uno dei due uccelli è infine uscito vittorioso volando via tra le fauci con la sua scoperta fallica.

La donna ha dichiarato:

“Prima di rendermi conto di quale fosse l'oggetto, ero infastidita e arrabbiata. Poiché l'inquinamento da plastica è un vero problema e come fotografa sto documentando gli impatti umani sulla fauna selvatica. Ma quando ho capito di cosa si trattasse, non sono riuscita a trattenere le risate e ho voluto immortalare il tutto."

Secondo le statistiche riportate nel 2018 da Greenpeace, ogni anno fino a 12,7 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Si stima che ci siano cinque trilioni di pezzi di plastica negli oceani, sufficienti per circondare la terra più di 400 volte.

Magari è meglio fare attenzione in futuro a riporre il vostro dildo di plastica in borsa piuttosto che buttarlo nell'oceano la prossima volta che volete divertirvi in spiaggia, non credete?