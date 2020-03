Uomo si schianta in auto 10 minuti dopo aver superato il test di guida

Un giovane ragazzo appena patentato si è schiantato in un fiume 10 minuti dopo aver superato i test di guida. Decisamente non proprio una gran giornata per lui.

Nel filmato che gira in rete, l'automobilista devia per evitare i pedoni, ma per farlo si inserisce in un lungo e stretto ponte che lo porterà in seguito a cadere giù.

Il guidatore che identificheremo come Zhang, mentre era in preda al panico non si è accorto che poteva frenare e fermarsi ma bensì decide di testare le abilità galleggianti della sua auto.

Ironia della sorte, sembra che Zhang stesse presumibilmente leggendo i messaggi sul telefonino rispondendo a chi si congratulava con lui per aver superato il test al momento dello schianto.

Il neopatentato è riuscito fortunatamente a salvarsi dopo lo schianto e in seguito ha confermato di aver cercato di afferrare il telefono per leggere i messaggi prima di svoltare e finire in acqua.

Utilizzare il cellulare mentre si è alla guida è altamente pericoloso, ma farlo subito dopo essere stati promossi all'esame della patente... è da stupidi!