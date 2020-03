Cura la sua pianta grassa in modo maniacale: due anni dopo scopre che è finta

Il giardinaggio non è di certo un hobby facile ma rimane sicuramente tra i più rilassanti che ci siano. Prendersi cura di una pianta e imparare a mantenerla in vita è la sfida principale per tutti gli appassionati con il pollice verde.

Tra le piante preferite dagli amanti di questo hobby ci sono le piante grasse e tra queste specie, le piante “succulente” sono considerate le più “alla moda” per via delle sue forme, dimensioni e colori bizzarri ma accattivanti.

Caelie Wilkes, proprietaria di una di queste “succulente”, è diventata virale online per aver pubblicato una storia interessante sulla sua pianta.

Secondo il suo post pubblicato su Facebook, la donna ha posseduto la pianta grassa per due anni, diventandone addirittura iperprotettiva a tal punto da non permettere a nessuno di annaffiarla o toccarla.

Lo scorso 29 febbraio ha deciso di trasferire la pianta in un vaso più carino che si abbinasse perfettamente al suo stile unico, ma mentre sradicava la pianta dal suo contenitore originale, scoprì che era finta e fatta di plastica.

“Ho lavato le sue foglie, ho fatto del mio meglio per mantenerla in salute ed ora scopro dopo tutto questo tempo che è completamente in plastica!!!”

Così ha raccontato la donna beffata dalla pianta grassa e al momento il post pubblicato ha ottenuto oltre 9.000 like e 5.000 condivisioni divenendo in poco tempo così popolare che un negozio di mobili e case con sede negli Stati Uniti è venuto in soccorso donandole diverse varietà di piante grasse e questa volta reali!