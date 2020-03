La Francia avverte i suoi cittadini: la cocaina non cura il coronavirus

Il governo francese ha rilasciato di recente una dichiarazione avvertendo i suoi cittadini riguardo a una bufala che sta girando in rete sull'uso di cocaina per curare il coronavirus.

La bufala afferma che la cocaina potrebbe combattere il virus potenzialmente fatale Covid-19 e in molti per qualche assurdo motivo hanno creduto potesse essere vero.

Durante il fine settimana quindi, il Ministero francese della salute con un post su Twitter ha voluto chiarire dichiarando:

“No, la cocaina NON protegge dal Covid.19. È una droga che provoca dipendenza, causando gravi effetti collaterali ed è dannosa per la salute delle persone”.

Il tweet è stato condiviso dopo l'annuncio di oltre 1.100 casi confermati di virus e 19 morti in Francia.

Il presidente Emmanuel Macron ha poi tenuto una riunione per discutere dell'epidemia in corso fissando il livello di allerta del Paese nella fase 2.

In questo periodo è importante fare attenzione alle news che circolano in rete, molte non solo sono bufale ma potrebbero peggiorare di parecchio la situazione attuale. Di certo assumere droghe non può essere una soluzione, ma è comunque bene specificarlo.