Londra: neonato è la persona più giovane al mondo ad essere positivo al Coronavirus

Secondo quanto riferito dai siti inglesi, un neonato è stato trovato positivo ai test al Covid-19.

Pochi giorni fa la madre del bambino è stata portata d'urgenza in ospedale a Londra con sospetta polmonite. Una volta accertato che sia la madre che il bambino avevano il Coronavirus, sono stati collocati in ospedale separati durante la notte per ricevere cure.

La madre, è stata trovata positivi ai test al North Middlesex Hospital, ignara di avere il Coronavirus fino a dopo il parto e anche il bambino, dopo pochi minuti dal parto è stato trovato positivo al coronavirus.7

Ora la donna è stata trasferita in un ospedale specializzato per le infezioni mentre sia il neonato che il personale ospedaliero entrato in contatto con la madre sta ricevendo istruzioni di auto isolamento.

Attualmente però non è noto come il bambino abbia contratto il virus, se nell'utero o durante il travaglio, vi terremo aggiornati su questo e altri casi a riguardo.