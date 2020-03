La nuova funzione di Netflix consente di guardare i contenuti con amici durante la quarantena

Per chi è abituato a passare serate con gli amici condividendo la passione del cinema o delle serie TV, in questo periodo di quarantena risulta difficile poterlo fare. Ma Netflix Party, la nuova estensione del browser Chrome, darà una mano in più a sentirsi meno soli in casa.

L'estensione completamente gratuita permette di sincronizzare i film o le serie TV che state guardando in tandem con gli altri amici, permettendo a tutti di godersi lo show senza che qualcuno resti indietro quando mettete in pausa per andare in bagno.

Probabilmente la funzione più utile che si potesse avere in questo periodo in cui tutti sono costretti a rimanere a casa ed inoltre potrete comunicare con chi sta partecipando alla visione del contenuto grazie anche a una chat posta accanto al lettore video.

Condividere i vostri show preferiti con i vostri amici è sempre più soddisfacente che guardarli da soli e ora grazie a questa funzione possiamo tornare a goderci l'ultima serie del momento con chi più ci piace.

La descrizione sul sito recita:

“Netflix Party è un nuovo modo di guardare Netflix con i tuoi amici online. Netflix Party sincronizza la riproduzione video e aggiunge la chat di gruppo ai tuoi programmi Netflix preferiti.”

Attualmente l'estensione è disponibile solo su Google Chrome e per scaricarlo vi basterà seguire questo link e selezionare “Installa Netflix Party”.

Speriamo che questo consiglio vi sia stato utile, fateci sapere che serie Tv state seguendo e se userete questa funzione con i vostri amici nei commenti sotto l'articolo.