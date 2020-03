Arnold Schwarzenegger sta passando la sua quarantena con un asino e un cavallo

Mentre l'epidemia continua a diffondersi, sempre più persone, specialmente gli anziani sono considerati particolarmente vulnerabili alle infezioni.

Nonostante nei suoi film ci abbia insegnato ad essere praticamente invincibile, questa regola non fa eccezione neanche per Arnold Schwarzenegger.

L'attore 72enne ha condiviso su twitter diversi video di se stesso a casa mentre dava da mangiare carote al suo cavallo da compagnia e all'asino mentre parlava dell'importanza di rimanere a casa per evitare il contagio di Covid-19.

“L'importante è che tu rimanga a casa” afferma Schwarzenegger soprattutto riferendosi alle persone anziane, consigliando di auto isolarsi.

E mentre nutre il suo cavallo Whisky con una carota, accanto al suo asino, Lulu, Schwarzy racconta:

“ Lulu adora le carote, Whisky adora le carote e io ho appena mangiato un po' di “cibo vegano”, noi non usciamo, non andiamo al ristorante e non facciamo più niente del genere. Mangio solo con Whisky e con Lulu e ci divertiamo.

Chissà se anche i consigli di Arnold Schwarzenegger possono aiutare le persone a tranquillizzarle invitandole a rimanere a casa fino alla fine di questa epidemia. Noi non vogliamo di certo farlo arrabbiare e restiamo a casa, sarà meglio che lo facciate anche voi, no?