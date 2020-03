California: la polizia utilizzerà dei droni per controllare i cittadini durante la quarantena!

Dall'inizio della pandemia di Covid-19, i governi di tutto il mondo hanno utilizzano una vasta gamma di dispositivi tecnologici per imporre le quarantene.

La sorveglianza e i monitoraggi avanzati sono stati resi possibili grazie ai dati del cellulare, telecamere a circuito chiuso e dai droni.

I droni di sorveglianza, già utilizzati durante il blocco in Cina per monitorare i quartieri per garantire che i residenti rimanessero al chiuso, sono stati usati anche per spruzzare disinfettante durante l'epidemia.

Gli americani fino ad oggi dubitavano che questo tipo di misure sarebbero servite in America, ma la polizia Californiana ha già annunciato un piano per utilizzare droni dotati di telecamere e altoparlanti per far rispettare gli ordini di quarantena recentemente imposti.

In una cittadina alle porte di San Diego, Chula Vista, la polizia ha già acquistato almeno due droni dalla compagnia cinese DJI al costo di 11.000 dollari l'uno.

L'America ha fatto inoltre sapere di non aver montato altoparlanti sui droni che faranno girare per le città, ma se ci fosse bisogno di coprire una vasta area per pubblicare un annuncio o se ci fosse una folla da qualche parte da far disperdere, potrebbero utilizzarli senza dover coinvolgere agenti di polizia.

Inoltre i droni aiuterebbero anche a informare i numerosi senzatetto sulla pandemia, dal momento che molti di loro potrebbero non aver accesso a Internet e potrebbero non essere consapevoli della situazione attuale.