Coronavirus, Atlanta come in The Walking Dead! La foto diventa virale

Anche se non hai mai visto un singolo episodio dell'iconica serie Tv: The Walking Dead, probabilmente ti sarà capitato in passato di incrociare il tuo sguardo con questo poster:

L'immagine, scattata al Jackson Street Bridge di Atlanta, è stata utilizzata come cartellone pubblicitario promozionale per la serie durante la sua prima stagione.

Nel manifesto veniva rappresentata la desolazione della Georgia dopo che un misterioso virus aveva infettato la maggior parte della popolazione, trasformando le strade della città in una città fantasma e i suoi abitanti in “non morti” pericolosi.

Sulla scia della pandemia di Coronavirus quindi, un fan di The Walking Dead ha voluto ricreare il poster con delle immagini della stessa zona di Atlanta utilizzata per il poster ma ambientato ai giorni nostri, con uno scatto al Jackson Street Bridge deserto a causa della pandemia.

Come certamente avrete notato, le due foto sono incredibilmente simili e grazie allo scatto di Afshin Shirinzadeh postato Venerdì 20 marzo, la foto, successivamente postata nei social fianco a fianco al poster originale, ha accumulato rapidamente migliaia di Like, divenendo estremamente virale.

Alcuni tra i commenti scrivono:

“è inquietante!... non ho mai visto qualcosa del genere”

Altri invece:

“Ho sempre amato The Walking Dead, ma non avrei mai pensato di doverlo vivere... ho la pelle d'oca!”

L'immagine di certo rende al meglio la situazione paradossale che stiamo vivendo in questi giorni nel mondo, ma vogliamo sapere la vostra a riguardo. Cosa avete provato guardando il post paragonato alle foto reali di Atlanta? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.