Datore di lavoro si trasforma per errore in una patata durante una riunione online

Questa pandemia ha costretto molti a lavorare da casa, adattando il proprio lavoro e le riunioni di ufficio direttamente online grazie a servizi di comunicazione come Skype, Google Hangout o addirittura Snapchat.

Già perché non tutti hanno dimestichezza con le video chat, quindi fare riunioni anche importanti su programmi di cui si ha poca conoscenza può portare a situazioni esilaranti.

Questo datore di lavoro durante appunto una riunione in video chat su Snapchat, si è trasformato improvvisamente in una patata, grazie ai filtri del programma.

Fortunatamente (per noi), uno dei suoi dipendenti è riuscito a immortalare con uno screenshot l'accaduto, postandolo in seguito su Twitter, il risultato? Foto condivisa ovunque sui social!

Il post su Twitter descrive la situazione così:

“Il mio capo si è trasformato in una patata durante la riunione di lavoro e non riesce a capire come disattivare il filtro, quindi è rimasto bloccato per tutta l'intera riunione così.”

Non è facile mantenere la serietà quando il tuo capo ti parla di lavoro sotto forma di tubero, ma chi di voi avrebbe avuto addirittura il coraggio di postare le foto sui social con l'hashtag #potatoboss ?