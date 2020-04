Separati dal virus: Nonno e nipote ballano tutte le mattine distanti separati dalla strada

Il Coronavirus ha inevitabilmente creato delle distanze con i parenti che più amiamo e quando un nonno e sua nipote sono costretti a non potersi incontrare, non è piacevole per nessuno, ma alcuni riescono comunque a passare dei bei momenti insieme nonostante tutto.

Com'è capitato a questo nonno di 81 anni e sua nipote che ogni mattina si incontrano ai due estremi della strada che li divide e iniziano a ballare

La figlia dell'arzillo nonnino, Sherrie Neely, ha pubblicato su Facebook un video che mostra i due divertirsi, ballando sulle note di ABC dei Jackson Five:

“Non pubblico sempre su Facebook” racconta Sherrie: “ma adoro questo video così tanto che non potevo non pubblicarlo! Questa strada separa la mia casa con quella dei miei genitori e sebbene prima l'attraversavamo spesso, ora non accade più. La piccola Kira adora suo nonno così tanto che quotidianamente si incontrano a distanza di qualche metro per ballare”

Il padre di Sherrie il mese prossimo compierà 81 anni e a detta sua, prima dell'epidemia non lo aveva mai visto ballare.

Queste sono le piccole cose positive che questo assurdo periodo sta creando tra le famiglie, momenti così semplici da diventare realmente importanti!