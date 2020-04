Donna crea dipinti con il seno e li vende a 400 dollari l'uno!

Un'artista americana, Chelsea Chavis, della Florida, usa da anni quasi ogni parte del suo corpo per guadagnarsi da vivere lavorando come spogliarellista, cantante, intrattenitrice per adulti e anche pittrice.

La 29enne soprannominata “Heaux”, crea le sue vivaci opere d'arte moderna applicando la vernice (una variante non tossica) sulla vagina e sul suo seno per poi utilizzarli come “pennelli” sulla tela su cui andrà a dipingere.

La donna è stata molto discussa sul web per via di questa pratica inusuale è a risposto a riguardo delle accuse:

“Come donna in questi giorni in cui sembra che la società ci stia dicendo come sentirci e cosa fare con i nostri corpi, voglio celebrare l'essere donna per creare qualcosa di bello, divertente e forse un po' scioccante. Volevo solo realizzare inizialmente un video divertente per il mio profilo Instagram, ma improvvisamente in pochissimo tempo ho ricevuto ben sei ordini per dipingere con il mio seno”

Le creazioni di Chealsea col tempo sono diventate sempre di più popolari, condividendo giornalmente online le sue opere ordinate da clienti di New Orleans, Oregon e Canada.

Accanto ai dipinti inoltre, la donna invia ai suoi clienti alcune istantanee del processo creativo, tra cui una Polaroid e un breve video della realizzazione del suo dipinto a ogni acquisto.

Il costo delle tele variano da 40 dollari a 400 dollari e spera che i suoi seni facciano un giorno il giro del mondo.

Se volete vedere i suoi dipinti, vi basterà fare un salto sul suo profilo Instagram, dove quotidianamente posta contenuti “hot” rispettando però le regole del social.