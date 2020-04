Proprietario annulla l'affitto per centinaia di inquilini per aiutarli durante l'epidemia

Durante la pandemia del Coronavirus, tutti stanno vivendo questo periodo in costante paura non solo per il loro benessere fisico o quello dei loro cari, ma anche per le conseguenze finanziarie che questo virus potrebbe avere sulle loro vite.

Un proprietario di diversi appartamenti a Brooklyn sta cercando di eliminare quest'ultimo peso ad alcune persone, annullando completamente l'affitto di questo mese per centinaia di inquilini, in modo da assicurarsi che possano avere abbastanza soldi per superare questo periodo.

L'Italo americano, Mario Salerno, ha messo un cartello sulle porte dei suoi condomini annunciando che avrebbe rinunciato ai pagamenti per l'affitto di aprile.

Il 59enne possiede circa 80 appartamenti, con 200 inquilini nell'area di Williamsburg e Greenpoint, Salerno ha così deciso di rinunciare all'affitto dopo aver sentito alcuni inquilini che stavano lottando per superare questo difficile periodo.

Mario, intervistato poi dalla NBC a New Yotk, ha affermato che la sua principale preoccupazione è la salute e il benessere dei suoi inquilini.

“Voglio che tutti stiano bene”, ha detto. “ È più importante la salute delle persone attualmente e preoccuparsi di chi potesse mettere il cibo sul tavolo.”

Un gran pensiero da parte dell'uomo considerato in questi giorni “un eroe”, grazie al suo gesto che sta aiutando molte famiglie. Chissà se anche altri come Mario abbiano momentaneamente interrotto gli affitti dei propri appartamenti. Raccontateci la vostra attraverso i commenti sotto l'articolo.