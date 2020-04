Jägermeister ha messo in vendita le bombe da bagno Jäger !

Prima del blocco che ci costringesse tutti a casa, capitava spesso di ritrovarsi in un pub a ordinare da bere senza pensare a quanto davamo per scontato goderci quel drink in una serata fuori con amici.

Ora però tutto ciò è al momento un lontano ricordo, ma Jägermeister ha pensato a un'idea per tutti coloro che in questi giorni sono a casa: le bombe da bagno Jäger!

Questo prodotto da bagno di cui probabilmente non avresti mai pensato di aver bisogno fino a oggi, è in edizione limitata e hanno lo scopo di trasformare l'acqua della tua vasca in un verde brillante impreziosita da aromi Jägermeister tra cui anice, arancia dolce e cannella.

La notizia di queste bombe per la propria vasca da bagno ha però suscitato un po' di dubbi, dato che essendo uscita il 1° aprile, in molti hanno pensato potesse essere un pesce d'aprile, ma la Jägermeister ha assicurato tutti dichiarando che le loro Jäger sono in vendita sul sito web ufficiale.

Purtroppo però, dovrete affrettarvi se volete accaparrarvi le Jäger da bagno, poiché dato che sono in edizione limitata, è molto probabile vadano a ruba in tempi record!

