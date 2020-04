Henry Cavill: da Geralt di The Witcher al dipingere miniature in quarantena

Henry Cavill, conosciuto da molti per aver impersonato Superman e Geralt in The Witcher su Netflix, ha fatto sapere tramite i suoi social come sta passando questo periodo di quarantena, stupendo i suoi fan.

L'attore ha aggiornato i suoi 11,4 milioni di follower su Instagram raccontando come stesse passando questo weekend di Pasqua in quarantena con una foto.

Ormai è noto a tutti quanto Henry Cavill in fondo sia un nerd proclamato, ama tutto ciò che è fantasy e per seguire alla perfezione il ruolo di Geralt di Rivia, il 36enne ha raccontato di come fosse un grande fan dei libri e del videogioco.

Ma quello che i fan non sanno riguarda la sua passione per le miniature di Warhammer ed è stato proprio grazie alla foto condivisa sul suo social mentre dipingeva una miniatura che la notizia è uscita alla luce.

Cavill sul suo post scrive:

“Considerando che tutti stiamo attraversando questa pasqua a casa, ho pensato fosse un buon momento per mettere un rivestimento d'argento sulle mie miniature. Ho deciso di perfezionare alcune mie vecchie abilità e provarne di nuove. Dopotutto è un momento di rinascita. Come potrete notare questo potrebbe assomigliare a un elmetto. Uno dei miei hobby da quasi tutta la vita che pratico da sempre.”

Dipingere miniature non è un compito sicuramente semplice e se tra voi c'è chi lo pratica lo saprà benissimo. Da oggi però potrete dire: “Dipingo miniature, come Henry Cavill” senza vergognarvi di essere troppo “nerd”.