Cane ruba la dentiera finta al padrone, le foto esilaranti fanno il giro del web!

Un cane è diventato popolare in tutto il mondo dopo aver rubato dei denti finti al suo proprietario e indossati.

Ben Campbell non riusciva a smettere di ridere quando il suo cane Thomas, uno Yorkshire Terrier, ha iniziato a sfoggiare un aspetto decisamente diverso con in bocca la dentiera.

“Ho comprato dei denti finti su Etsy per far ridere la mia famiglia a casa durante la quarantena, avevo programmato di farmi dei video stravaganti di me stesso con i denti enormi. Thomas, il mio cane, è riuscito a rubarmeli e mentre cercavo di recuperarli inseguendolo, lui se li era già messi in bocca in posizione perfetta!”.

Campbell divertito dalla situazione esilarante, decise di girare un video di Thomas e dei suoi nuovi denti e in meno di 24 ore dopo la pubblicazione, il video è stato visto da mezzo milione di persone in tutto il mondo.

Tra i commenti alcuni spettatori ridono di gusto scrivendo:

“Questo video è oro puro! Thomas è divertente e il suo sorriso mi ha fatto scoppiare a ridere”

Un altro invece:

“Ho appena svegliato tutta casa ridendo come non ho mai riso prima. Tutto ciò è stato inaspettato. Mia moglie e i miei figli si sono arrabbiati con me per averli svegliati.”

In un periodo così difficile, ringraziamo Thomas per averci regalato una sana e genuina risata! Diteci se anche voi avete riso di gusto attraverso i commenti sotto l'articolo.