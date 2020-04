Donna sprovvista di mascherina utilizza il casco di Buzz Lightyear per fare compere

Sprovvista di mascherina, Kelly Hogan Painter ha deciso di indossare il casco di Buzz Lightyear, protagonista di Toy Story, poichèé non aveva le attrezzature necessarie per fare la spesa evitando il contagio da Coronavirus.

La donna, doveva uscire dopo aver scoperto che in casa non aveva nulla per fare colazione e dopo aver scoperto di non avere a portata di mano la mascherina, ha trovato una soluzione alternativa per andare al supermercato.

In altri momenti non sarebbe stato un problema ma, come tutti sappiamo, questi non sono decisamente tempi normali e uscire senza mascherina non è consigliato, quindi Kelly dopo aver indossato prima un sacchetto di plastica e poi un elmetto, ha trovato la soluzione migliore, il casco di Buzz Lightyear!!!

Una volta indossato l'oggetto in testa decise di partire per il negozio di alimentari più vicino a casa nella Carolina del Nord. La donna si accorse che attorno a se le persone giravano dei video riprendendola mentre ridevano, ma come ha dichiarato, la cosa non la disturba di essere presa in giro:

“Potreste ridere di me o ridere con me.”

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di una risata ultimamente no? Verso l'infinito e oltre!