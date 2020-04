4,5 milioni di fiori sbocciano nel parco giapponese! Uno spettacolo della natura incredibile

Una parte importante della cultura giapponese sono sicuramente le varietà uniche di ogni stagione che esplodono con orgoglio per mostrare le loro fioriture e portare felicità alle popolazioni.

Esistono grandi campi di fiori in tutto il Giappone, alcune di proprietà di alcuni agricoltori privati e altre proprietà del governo. Chi ha visitato il Giappone probabilmente lo sa e sa anche che uno spettacolo da non perdere è l'Hitachi Seaside Park, vicino a Mito nella prefettura di Ibaraki che offre molte varietà di fiori stagionali oltre a altre attrazioni come un parco di divertimenti e numerosi percorsi ciclabili.

Le foto di uno di questi parchi più importanti, il “Baby Blue Eyes”, nelle ultime ore sta lasciando tutti senza parole, grazie ai suoi 4,5 milioni di fiori che coprono centimetro per centimetro le colline giapponesi.

Considerando quindi l'attuale pandemia mondiale, il parco è stato chiuso il 4 aprile fino a nuovo ordine, non è possibile dunque visitarlo attualmente, ma le foto e i video, stanno girando i social in modo da invogliare la gente per una visita al parco in futuro quando tutto sarà finito.

Uno spettacolo della natura che in questo periodo riesce a emozionare tutti noi, chiusi in casa tra le nostre mura in attesa di poter uscire e goderci ciò che il pianeta ci sta donando e forse chissà, in futuro qualcuno valuterà di fare una gita fuori porta in Giappone! Diteci la vostra a riguardo tra i commenti sotto l'articolo.