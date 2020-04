I Cinema Drive-in potrebbero tornare a causa della crisi causata dall'epidemia

Negli anni '60 i cinema Drive-In sono stati un'icona e sebbene molti giovani non conoscano minimamente di cosa stiamo parlando, forse a causa della pandemia, anche i millenial potranno godere di questa esperienza.

Negli ultimi mesi, i cinema di tutto il mondo stanno subendo una grave crisi causata dal coronavirus, con conseguenze anche sull'uscita di film tanto attesi, tra cui il nuovo film di James Bond, Wonder Woman e Mulan, rinviati a una data indefinita.

La crisi sta costringendo quindi i leader del settore cinematografico a gravi difficoltà finanziarie, con aziende che rimuginano sul fallimento e alcuni azionisti stanno valutando di far tornare i cinema all'aperto come un'opzione praticabile che consentirebbe agli spettatori di andare a guardare un film in luoghi grandi nel rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale.

Restare in auto godendosi comunque l'ultimo film in uscita nelle sale, potrebbe diventare realtà. Solo in America ci sono attualmente 320 drive-in da poter utilizzare, mentre in Germania e in Corea del Sud, hanno iniziato già a riaprire i cinema all'aperto liberamente.

Non sappiamo quando potremo nuovamente tornare a guardare i film nelle sale, ma questa possibilità potrebbe essere essenziale per aiutare l'industria del cinema che potrebbe subire una grossa perdita con le sale chiuse. Diteci ovviamente la vostra a riguardo tra i commenti, vorreste poter tornare al cinema utilizzando dei drive-in?