Drone riprende code lunghe più di 3 chilometri in Sudafrica per ottenere pacchi di cibo

Un filmato sconvolgente mostra file di oltre 3 chilometri mentre migliaia di abitanti affamati in una città del Sudafrica attendono per ottenere i pacchi di cibo.

I filmati con i droni che sorvolano la città di Centurion sono subito diventati virali in rete mentre le immagini mostrano migliaia di persone in attesa di ricevere uno degli 8.000 cesti alimentari donati dalle aziende locali.

Il Coronavirus ha comportato la chiusura delle imprese, lasciando a casa migliaia di lavoratori mentre altre più povere e già senza lavoro da prima dell'epidemia non hanno da mangiare da ormai diverso tempo.

Secondo gli operatori che si sono occupati della beneficenza del paese sudafricano, le donazioni di pacchi alimentari sono una “goccia nell'oceano” rispetto a quanto ce ne sarebbe bisogno al momento e la maggior parte degli aiuti andrà a residenti non sudafricani che non sono in grado di chiedere un aiuto finanziario da parte del governo.

Il Sudafrica ha annunciato che a partire dal 1 maggio, le regole rigide sul blocco si stanno gradualmente allentando, durante questa fase, circa un milione e mezzo di persone potrà tornare a lavorare in settori selezionati, tra cui abbigliamento, imballaggi e tessuti e i ristoranti saranno aperti solo da asporto e consegne.

Annunciando l'allentamento delle severe misure, il presidente Cyril Ramaphosa ha dichiarato alla sua nazione: “La nostra gente ha bisogno di mangiare. Devono guadagnarsi da vivere. Le aziende devono essere in grado di produrre e commerciare, devono generare entrate e mantenere i loro dipendenti in attività lavorativa”.

Nel frattempo le riprese incredibili fatte dal drone hanno lasciato senza parole il web, mostrando gli effetti dell'epidemia anche nei paesi più poveri.

Vi lasciamo la video in questione, invitando a dirci la vostra a riguardo nei commenti sotto l'articolo!