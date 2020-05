Bimbo di 5 anni fermato mentre cercava di andare in California ad acquistare una Lamborghini

Un bimbo di soli 5 anni nello Utah è stato fermato lunedì scorso mentre cercava di guidare verso la California per comprare una Lamborghini con soli 3 dollari in tasca.

La notizia ha iniziato a rimbalzare ovunque nelle ultime ore e tutto ciò ha ovviamente dell'incredibile.

Verso le 12:15, un agente di pattuglia dell'autostrada si è imbattuto in quello che inizialmente sembrava un guidatore con problemi, sfrecciare ad alta velocità.

Nick Street, l'agente che si è occupato dell'inseguimento ha raccontato ai giornali l'assurda situazione avvenuta con quello che si è rivelato poco dopo essere un bambino di soli 5 anni.

Dopo aver fermato l'auto infatti, il poliziotto trovò il bambino sull'orlo di una crisi di pianto, seduto al volante con entrambi i piedi sul pedale del freno.

L'uomo dopo aver aiutato il piccolo guidatore a mettere la marcia e spegnere il motore, scoprì che il ragazzino aveva solo 5 anni e che era partito da casa per recarsi in California al fine di comprare una Lamborghini con i suoi 3 dollari nel taschino.

Un video della telecamera del cruscotto della volante ha mostrato l'intero inseguimento al SUV.

“Era determinato a prendere una Lamborghini con i soldi che aveva nel portafoglio”, ha raccontato l'agente Street. “Apparentemente non si era reso conto che volendo poteva averne una anche in Utah”.

Ora però i genitori dovranno rispondere di questa sua azione per non aver badato abbastanza al proprio figlio, sperando non si ripeti in futuro.