Questa libreria può essere riassemblata in una bara dopo la morte del proprietario

Il designer William Warren ha creato una serie di scaffali con lo scopo di durare una vita e con la possibilità di riassemblarla come una bara.

“Quando muori, gli scaffali potranno essere smontati e rimontati come una bara e la piastra in ottone sotto allo scaffale una volta capovolta si potrà incidere la data della morte.

Il designer è decisamente molto apprezzato e i tanti estimatori del suo lavoro tanno richiedendo questi particolari scaffali, soprattutto per il suo utilizzo praticamente eterno.

Sebbene l'idea sia geniale, non sono mancate certamente le critiche al suo lavoro, soprattutto dopo che l'uomo ha offerto la sua idea a un'azienda giapponese che non ha particolarmente apprezzato bocciandola completamente.

Tra i suoi recenti progetti, l'artista ha lavorato anche a mobili e interni di un nuovo ospedale pediatrico a Edimburgo e nuove porte per i Kew Gardens a Londra.

“Moriremo tutti a un certo punto”, afferma Warren, “Non c'è bisogno di ignorarlo o cercare di dimenticarlo. Se non ci pensi in anticipo, verrai seppellito o bruciato in una scatola di truciolare. La tua famiglia in lutto pagherà 400 sterline per questo pezzo di immondizia da 40 sterline e nessuno discuterà mai con un becchino. Meglio quindi avere qualcosa che hai costruito, qualcosa di solido e qualcosa che ha vissuto con te nella vita con le macchie e le cicatrici che lo dimostrano.”

Non c'è dubbio che l'idea di base risulti molto utile, ma quanti di voi valuterebbero mai l'acquisto di questo mobile?