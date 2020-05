L'effetto ottico di una gigantesca onda dentro un acquario a Seoul, sbalordisce i cittadini

Sebbene le pubblicità non siano proprio amate da tutti, ne esistono alcune che grazie a un team di esperti di marketing, stupiscono e lasciano senza parole per la loro originalità, genialità e efficacia in chi li osserva.

Com'è accaduto a questo cartellone elettronico su un edificio a Seoul, dove chi ci si imbatte, non vede solo una pubblicità, ma arte visita sotto forma di un'onda oceanica gigantesca che sbatte contro lo schermo del display, tentando di liberarsi dai suoi confini elettronici.

Seoul ospita il più grande schermo pubblicitario della Corea del Sud che ora viene utilizzato da acquario per un'onda oceanica gigantesca, simulata al computer in costante movimento.

Le spettacolari onde sono state create da D'strict, una società tecnologica specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura di contenuti di grande ispirazione, cercando di offrire al mondo nuove esperienze visive basate sullo spazio.

La società si è avvalsa di un cartellone elettronico pubblico nella piazza COEX di Seoul, un centro congressi ed esposizioni che funge anche da centro commerciale nel quartiere Gangnam del paese.

Ciò che da una grossa mano alla realizzazione dell'effetto è il set di display a LED intelligenti ad alta definizione che formano un'immagine unificata e coordinata. Lo schermo si estende per 80 metri di lunghezza e 20 metri di altezza, per un totale di 1.620 metri quadrati.

Insomma, una pubblicità davvero di grande impatto che non si vede tutti i giorni. Vi lasciamo al video in questione, diteci cosa ne pensate come sempre tra i commenti sotto l'articolo!