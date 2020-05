Uomo fracassa il vetro di una Mercedes per salvare il cucciolo lasciato all'interno

Secondo quanto riferito dalla polizia di Swindon, in Inghilterra, il proprietario di una Mercedes-Benz avrebbe lasciato il suo Terrier di 14 settimane in macchina mentre andava a fare “un po' di shopping”.

Testimoni hanno riferito che un uomo di cui identità vuole rimanga anonima, ha sfondato il finestrino dell'auto per far uscire il cane.

Le immagini che state vedendo mostrano la presenza di ufficiali di supporto della comunità mentre si prendono cura del cane prima di restituirlo al proprietario al suo ritorno. In seguito hanno rilasciato al proprietario informazioni sull'accaduto e un avvertimento formale sull'incidente.

L'uomo che ha distrutto il finestrino però, no subirà alcuna punizione, ritenuta alla fine lecita dagli agenti.

L'ispettore Steph Daly che ha gestito la situazione ha lasciato una dichiarazione ai giornali, affermando:

“Le persone non si rendono conto del pericolo, pensano “oh, starà bene, arrivo tra cinque minuti! ma con quello che sta succedendo nel mondo in questo momento, fare la fila per i supermercati prende molto più tempo di cinque minuti e ciò può essere letale per il cane abbandonato in auto”.

Il gesto del salvatore anonimo quindi non sarà punito, ma anzi, sebbene abbia provocato danni all'auto del proprietario, è riuscito tempestivamente a salvare una vita. Voi avreste fatto lo stesso? Ditecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo.