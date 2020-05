Tartaruga “volante” si schianta contro il parabrezza di un auto lungo l'autostrada

L'incidente surreale è avvenuto in Georgia lo scorso 12 maggio mentre Latonya Lark stava guidando lungo l'autostrada con suo fratello, Kevin Grant.

Durante il viaggio, un'enorme tartaruga “volante” si è schiantata contro il parabrezza dell'auto.

Si pensa che la tartaruga sia balzata via da un'altra macchina, facendola volare in aria colpendo il parabrezza di Latonya, dov'è penetrata completamente attraverso il vetro, incastonandosi perfettamente.

Mentre il parabrezza è stato completamente danneggiato, l'uomo alla guida fortunatamente è rimasto illeso mentre il fratello Kevin ha subito solo alcuni piccoli tagli.

La tartaruga è stata prontamente scortata alla riserva faunistica nella zona, tuttavia però per lei non c'è stato molto da fare, ed è tristemente deceduta a causa della perdita considerevole di sangue.

Una storia incredibile che non capita di certo tutti i giorni, siamo rattristati nel sapere che purtroppo non c'è stato un lieto fine per la testuggine ma almeno i due fratelli sono rimasti incolumi dall'incidente.